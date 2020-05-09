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65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı konulan 65 yaş ve 20 yaş için bu hafta sevindirici kararlar alındı. Yeni adımların atıldığı Bakanlar kurulunda birçok farklı konuda kararlar alındı. Bunlardan biri de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için süren sokağa çıkma yasağı için izinli saatler geldi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi?

20:50 -
Haberler Gündem
65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman?

Bakanlar kurulu ardından özellikle 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta yaşayan vatandaşları ilgilendiren kararlar alındı. Bir ayı aşkın süredir evde olan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara verilecek kısa süreli iznin ayrıntıları belli oldu.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Bir ayı aşkın süredir evde olan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara verilecek kısa süreli iznin ayrıntıları belli oldu.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs Çarşamba, 15-20 yaş arasındakiler ise 15 Mayıs Cuma 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak sokağa çıkabilecek.

Hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgeye göre, pazar gününe denk gelen Anneler Günü için, cumartesi ve pazar günü çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde çalışabilecek.

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