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65 Yaş üstü ‘İstanbulkartlar’da süre 31 Mart’ta doluyor

İstanbul’da 65 yaş üstü kartların 5 yıllık geçerlilik süresi 31 Mart 2020 tarihinde doluyor. Kullanıcılar, İstanbulkartları’nın vize işlemini bilet dolum bayilerinden ve biletmatik cihazlarından ücretsiz yapabilecek.

Sözcü İstanbul
18:25 -
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65 Yaş üstü ‘İstanbulkartlar’da süre 31 Mart’ta doluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada 65 yaş üstü kartların son kullanım tarihinin 31 Mart 2020 tarihinde dolacağı belirtilerek “Vize işlemi yapılmayan kartlar, bu tarihten sonra ücretsiz olma özelliğini yitirerek, tam ücret tarifesine geçecek” denildi.

Açıklamada, 65 yaş üstü İstanbulkart sahiplerinin, kullanım süresini uzatmak için tüm biletmatik ve İstanbulkart dolum bayilerinden ücretsiz işlem yapabileceği kaydedildi.

1227 BİLETMATİK VE 1436 DOLUM BAYİSİ

İstanbul genelinde 1227 biletmatik ve 1436 dolum bayisi bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Vize işlemi, biletmatikte, kart okuma yuvasına bırakıldıktan sonra, 10 saniye gibi kısa bir süre içinde, otomatik olarak yapılmakta. Ayrıca, aynı işlemi İstanbulkart dolum bayilerine giderek gerçekleştirmek de mümkün.

İstanbul genelinde 1227 biletmatik ve 1436 dolum bayisi bulunuyor. Kullanıcıların, İstanbulkartları'nın vize işlemi yapması için sınırlanmış bir süre bulunmuyor. Ancak, ücretsiz geçişten kesintisiz yararlanmak isteyen İstanbulluların, 31 Mart günü bitimine kadar vize işlemini yapması gerekiyor.

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