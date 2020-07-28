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65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı… 65 yaş üstü için yolculuk izni nasıl alınır?

1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte, 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Corona virüsünden en çok etkilenen yaş grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların, geçtiğimiz aylarda sokağa çıkmasına izin verilmiyordu. 65 yaş üstü için seyahat kısıtlamaları devam ediyor. Peki 65 yaş üstü için seyahat izin belgesi nasıl alınır?

09:59 -
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65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı… 65 yaş üstü için yolculuk izni nasıl alınır?

Uzun süre sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlara, 1 Haziran itibariyle belirli saatlerde sokağa çıkma izni verilmeye başlandı. Corona virüsü sebebiyle 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların tatil amaçlı seyahat edebilmesi için izin belgesi alması gerekiyor. 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neler?

Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekilerin ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi’ için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi”ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ BAŞVURUSU E DEVLET

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