65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neler?

Corona virüsünden en çok etkilenen yaş grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların, geçtiğimiz aylarda sokağa çıkmasına izin verilmiyordu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte, 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekilerin ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi”ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ BAŞVURUSU E DEVLET



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

1 Haziran’da hayata geçen normalleşme adımları kapsamında 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstüne yönelik “Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız.” açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca: 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili bir gündem olmadı. Büyüklerimizle ilgili özellikle bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Demin de bahsettiğim özellikle vefat edenlerin yaş ortalamasının giderek arttığını görüyoruz. Şu dönemde normalleşmeyle birlikte, bu virüsü kolay taşıdığını, yaşlılarımız için daha büyük risk taşıdığını görüyoruz. Bu kısıtlamanın şu an devamından yanayız. Düğünlerde ise bununla ilgili bir genelge yayınlandı. Yani takı takılmaması, sayının 4'te 1'e kadar düşürülmesi, oyun ve benzeri etkinliklerin yapılmaması, yani kurallara bağlandı. Düğünlerin bu kurallar çerçevesinde yapılıyor olması önemli. En çok bulaşıcılığın bu tür bir araya gelmelerle olduğunu biliyoruz.