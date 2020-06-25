65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş ve üzerinde tatil seyahati için izin belgesi şart mı?

İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi’ sistemini devreye aldı. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri kişiler seyahat izin belgelerini “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı” üzerinden ya da e-Devlet sistemine giriş yaparak alabilecek. Pandemi önlemleri kapsamında alınan bu kararın ardından tatil planları yapan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da işlemlerin nasıl olduğunu merak etmeye başladı. 65 yaş ve üstü tatil seyahat izin belgesi almak için sayfamızda paylaştığımız linkleri kullanmanız mümkün.

65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekilerin ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi”ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. ‘Turizm amaçlı seyahat izin belgesi’ başvuruları e-devlet ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ BAŞVURUSU E DEVLET



65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİNE KİMLER BAŞVURAMAZ?

65 yaş üstünde bulunup da 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları turizm amaçlı seyahat izin belgesi başvurusu yapamayacak.