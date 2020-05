65 yaş üstü seyahat izin belgesi nedir ve nasıl alınır? E Devlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi işlemleri…

Sokağa çıkma yasağının bulunduğu 65 yaş üstü kişiler için müjdeli haber dün geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzeri için seyahat düzenlemesinin yapıldığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamalarda; “65 yaş üstü kişiler memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin alabilecek.” ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından 65 yaş üzeri vatandaşlar seyahat izin belgelerinin nasıl alındığını merak etmeye başladı. İçişleri Bakanlığı yayınlanan genelge ile 65 yaş üzerindekilerin seyahat izinleri hakkındaki detayları paylaştı. E-Devlet sistemi üzerinden 65 yaş üzeri seyahat izin belgesi alınabilecek. İşte belge 65 yaş üzeri seyahat belgesi alma ekranı ve işlemleri…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü seyahat izinleriyle ilgili açıklamada bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

* 81 il valiliğine ‘65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar için Seyahat İzin Belgesi' konulu genelge gönderilmiştir ve hemen ardından 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden Seyahat İzin Belgesi başvuru yapabilmesi için e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi buna uygun hale getirilmiştir.

E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-devlet Kapısı vatandaşlar için kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sağlanması adına 2006 yılında ortaya çıkmıştır. Bu sistem içinde kişisel bilgiler ve bu bilgilere dayalı hizmetler yer aldığı için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama yöntemleri ile korunmaktadır. Peki e-devlet şifresi nasıl alınır?

Şifre almak isteyen kişiler, şahsen talepte bulunabilirler. Üzerinde TC kimlik numaralarının bulunduğu fotoğraflı bir kimlik ile (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları) yurt içinde PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alabilirler.

Yurt dışında ise Elçilik veya Konsolosluktan temin edebilirler.

E DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİSİNİ NASIL ALIRIM?

Eğer daha önce PTT şubelerinden şifre aldıysanız ve şifreyi unuttuysanız ise aşağıdaki işlemlerle yeniden şifre alabilirsiniz.

· Daha önceki girişlerinizde cep telefonu numaranızı https://www.turkiye.gov.tr/ ‘ye girip kaydettiyseniz ve bu kaydı doğruladıysanız, PTT şubelerine gitmeden şifre oluşturabilirsiniz.

– Bunun için şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

– Sonrasında sizden istenen bilgiler Kimlik Tipi, T.C. Kimlik No, Seri No, Cüzdan No, Yakınınıza ait T.C. Kimlik No. Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

– Daha sonraki sayfada sizden istenen bilgiler anne adı, baba adı, kayıt no. Bilgileri girip yeniden devam edin.

– Sonra cep telefonu numaranız ile doğrulama kodu istenecektir.

– Tüm bu işlemlerden sonra yeniden şifre alabilirsiniz.

· Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· Bu işlemlerle yeniden şifre alamıyorsanız PTT şubelerinden 4 TL karşılığında tekrar şifre alabilirsiniz.

65 YAŞ SEYAHAT İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet ile alınabiliyor. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

Ayrıca 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, Alo 199 Vefa Destek Hattı’nı arayarak da seyahat izin belgesi alabiliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN 65 YAŞ ÜZERİ İÇİN GENELGE

Bakanlığın gönderdiği genelgeye göre; 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen genelge şöyle:

65 yaş ve üzeri vatandaşlar; “Seyahat İzin Belgesi” taleplerini, 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

Vatandaşların bahse konu belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruşuna ya da kaymakamlık/valiliklere gitmelerine gerek bulunmayacak. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak.(65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)

İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar gidecekler yerlerde de 22 Mart tarihinde yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından;

*İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınacak.

*Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olanların otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirler planlanarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmayacak.