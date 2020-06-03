65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaldırıldı mı? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni ne zaman?

Ülkemizde uygulanan 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı sürüyor. Corona virüsü önlemleri gereği risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma izni henüz kaldırılmadı. Her hafta uygulanan 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni bu hafta da pazar günü olacak. İşte 65 yaş üzeri sokağa çıkma izin tarihi…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

Yani 65 yaş üstü vatandaşları 7 Haziran Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.

Ayrıca 1 Haziran’dan sonra işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman son bulacağı açıklanmadı. Ancak, 1 Haziran'da birçok normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle birlikte, yakın zamanda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının da son bulması bekleniyor. Bilim Kurulu Üyesi olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü; 65 yaş üstü vatandaşların, sokağa çıkabilmelerinin 1 Haziran’da alınan kararların sonuçlarına bağlı olduğunu söyledi.