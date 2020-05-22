65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı hangi gün sokağa çıkacak?

Türkiye'de, corona virüsü sebebiyle en riskli yaş grubu olan 65 yaş üstü ile corona virüsünün yayılmasında etkili olana 20 yaş altı vatandaşların yaklaşık iki aydır sokağa çıkması yasaklanmıştı. Ancak, corona virüsü verilerinin azalmasıyla birlikte, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların belirli gün ve saatlerde, belirli şartla kapsamında sokağa çıkma izni verilmeye başlandı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayan dört günlük süreçte tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak. Ancak, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

20 yaş altında bulunan vatandaşlar ise iki grup halinde sokağa çıkabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; “Bu hafta çarşamba (20 Mayıs) ve cuma (22 Mayıs) günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaya göre, 20 yaş altı gençler bu hafta 22 Mayıs Cuma günü saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sokağa çıktı. 20 yaş altı sokağa çıkma izninin önümüzdeki haftada aynı günlerde uygulanması bekleniyor.