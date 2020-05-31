65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni için gün ve saatler…

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Corona virüsü ile ilgili atılan normalleşme adımları kapsamında, 65 yaş üstü yasağın devam edeceği ancak 65 yaş üst vatandaşların belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabileceği açıklanmıştı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? İşte detaylar…

65 YAŞ ÜST SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

Yani 65 yaş üstü vatandaşları bugün 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.

Ayrıca 1 Haziran'dan sonra işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.