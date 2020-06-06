65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü yasağı bitti mi?

Corona virüsünde ne riski grupta bulunan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 65 yaş üstünde bulunan kimseler, belirli gün ve saatlerde yürüme mesafesi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabiliyor. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son bilgiler..

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

Yani 65 yaş üstü vatandaşları 7 Haziran Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman son bulacağı açıklanmadı. Ancak, 1 Haziran’da birçok normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle birlikte, yakın zamanda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının da son bulması bekleniyor. Bilim Kurulu Üyesi olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü; 65 yaş üstü vatandaşların, sokağa çıkabilmelerinin 1 Haziran'da alınan kararların sonuçlarına bağlı olduğunu söyledi

Yani, 1 Haziran sonrası gelecek corona virüsü verilerinin incelenmesi sonrasında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmayacağı belli olacak.