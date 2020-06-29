65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neler? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Türkiye'de corona virüsü nedeniyle 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımları kapsamında, uzun süre sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatler arasında izin verilmeye başlanmıştı. Corona virüsü sebebiyle en riskli yaş grubunda gösterilen 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı hakkındaki son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Yaklaşık iki buçuk ay sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstündeki vatandaşların, alınan son karar ile haftanın her günü belirli saatlerde sokağa çıkması serbest hale gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “65 yaş üstü vatandaşlarımız her gün 10:00 ila 22:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.” açıklamasında bulunmuştu.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının tam olarak ne zaman biteceği hakkında açıklama yapılmadı.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekilerin ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi”ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ BAŞVURUSU E DEVLET



E DEVLET ŞİFRESİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e Devlet Kapısı'na giriş sağlayabilmek öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Burada karşınıza 5 farklı yöntem çıkmaktadır.

-T.C. kimlik kartı ile giriş,

-e-Devlet şifresi ile giriş,

-Mobil imza ile giriş,

-Elektronik imza ile giriş(e-imza),

-İnternet bankacılığı ile giriş.

e-Devlet sistemine giriş işlemlerinde en çok tercih edilen giriş yöntemi E-Devlet şifresi ile giriştir. Bu şifreyi de kolaylıkla alabilirsiniz. İlk kez şifre alacaklar için internet üzerinden alınması mümkün olmayan şifre PTT şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek e Devlet şifresi almak istiyorum dediğinizde 2 TL karşılığında e Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Bu şifre bireysel olarak verilmektedir. Her vatandaş kendi e Devlet şifresini TC kimlik numarasının üzerinde yazdığı kimlik kartı ile alabilmektedir.