65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni bu hafta sonu uygulanacak mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı konulan 65 yaş ve 20 yaş için bu hafta da sevindirici kararlar alındı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için süren sokağa çıkma yasağı için izinli saatler yayınlanan genelge ile belli oldu. İşte detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek..

17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.