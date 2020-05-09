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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi?

Uzun süredir sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlar merakla ne zaman sokağa çıkabileceklerini araştırıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için süren sokağa çıkma yasağı için izinli saatler geldi. İçişleri Bakanlığı, 10 Mayıs’ta 4 saatlik sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü kişiler ile 13 ve 15 Mayıs’ta aynı şekilde dışarı çıkabilecek 20 yaş altı kişilerle ilgili genelge yayınladı. İşte detaylar...

11:17 -
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi?

Sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sürüyor. Virüs önlemi kapsamında ilan edilen yasaklarda adım adım gevşemeye gidiliyor. Bir ayı aşkın süredir evde olan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara verilecek kısa süreli iznin ayrıntıları belli oldu.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Bir ayı aşkın süredir evde olan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara verilecek kısa süreli iznin ayrıntıları belli oldu.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs Çarşamba, 15-20 yaş arasındakiler ise 15 Mayıs Cuma 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak sokağa çıkabilecek.

Hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgeye göre, pazar gününe denk gelen Anneler Günü için, cumartesi ve pazar günü çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde çalışabilecek.

Anneler Günü Çarşamba Cuma Cumartesi İçişleri Bakanlığı pazar
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