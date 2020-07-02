65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Bakan Koca’dan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı açıklaması…

65 yaş üstü vatandaşlar corona virüsü salgınında risk grubu içerisinde yer alıyor. Sadece belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü için de normalleşme adımları atılmıştı. 65 yaş üzerine yönelik kısıtlamayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, ‘Kısıtlamanın devamından yanayız' ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstüne yönelik “Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız.” açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca: 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili bir gündem olmadı. Büyüklerimizle ilgili özellikle bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Demin de bahsettiğim özellikle vefat edenlerin yaş ortalamasının giderek arttığını görüyoruz. Şu dönemde normalleşmeyle birlikte, bu virüsü kolay taşıdığını, yaşlılarımız için daha büyük risk taşıdığını görüyoruz. Bu kısıtlamanın şu an devamından yanayız. Düğünlerde ise bununla ilgili bir genelge yayınlandı. Yani takı takılmaması, sayının 4'te 1'e kadar düşürülmesi, oyun ve benzeri etkinliklerin yapılmaması, yani kurallara bağlandı. Düğünlerin bu kurallar çerçevesinde yapılıyor olması önemli. En çok bulaşıcılığın bu tür bir araya gelmelerle olduğunu biliyoruz.

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