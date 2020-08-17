65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni önlemler!

Corona virüsünden en çok etkilenen yaş grubu olarak gösterilen 65 yaş üstü vatandaşların uzun süre sokağa çıkması yasaklanmıştı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların da 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmişti. Ancak son günlerde artan corona virüsü vakaları sebebiyle 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlara bazı illerde yasaklar yeniden gündeme geldi.

65 YAŞ VE ÜSTÜ YASAKLARI HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?

Ankara'da, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların düğün, cenaze, taziye evi, pazaryeri ve sosyal faaliyetlere katılması yasaklandı. Düzce'de de 65 yaş üstü 1. ve 2. derece yakınları haricindeki vatandaşlara düğünler yasaklandı. Malatya Valiliği ise 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00/21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasaklarken, Siirt’te corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ile 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi.

ANKARA

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına ve sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine,

DÜZCE

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurularak köylerde ve sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler aynı gün içerisinde 11.00 ila 23.00 arasında en fazla 3 saatten, 2.5 saate düşürüldü.

Bu aktivitelerde ve etkinliklerde dağıtılacak yemek ve ikramlar ise sosyal mesafe korunarak yapılacak ve servisler Sağlık Bakanlığı salgın yönetim ve çalışma rehberine uygun şekilde yapılacak. Ayrıca mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramları faaliyetleri de yasaklandı.

65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK GELDİ

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplantısı sonrasında Düzce'de gelin ve damadın birinci ve ikinci derecede yakınları (amca, dayı, teyze ve halaları hariç) 65 yaş üstü kişiler düğünlere katılması yasaklandı.

Düğün salonlarında birinci ve ikinci derecede akraba olmayan 65 yaş üstü kişi tespit edilirse Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.

MALATYA

Malatya’da artan Covid-19 vakaları üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı. Malatya Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir” denildi.

Kısıtlama kapsamı 17.00 ile 10.00 saatleri arası olarak duyuruldu. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

SİİRT

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

* 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, corona virüsü ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Covid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir”.

YALOVA

Corona virüsü vakalarının artması üzerine Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı aldı. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul 09.00/21.00 saatleri dışında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı. Kuruldan yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı:

* İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi.