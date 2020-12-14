65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek mi?

Bakanlığın genelgesine göre 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar saat 10.00 ile 13.00 arasında dışarı çıkabiliyor. Ayrıca bu saatlerde dışarı çıkan vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmaları da yasak.

YASAK KAPSAMI GENİŞLEYECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son corona virüsü verilerine göre, son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti. Bugün semptom gösteren 5 bin 103 hastayla birlikte 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728'e çıktı. Can kaybı da 218 artarak 16 bin 417'ye yükseldi.

Corona virüsü vakalarının hayli fazla olmasıyla birlikte 65 yaş yasaklarının da artacağı gündeme geldi. Karar bugün yapılacak kabine toplantısından sonra açıklanabilir.

65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşların, orona virüsü ile ilgili ilk yasakların alındığı nisan ve haziran aylarında sokağa çıkması yasaklanmış ve sonrasında belirli saatler arasında izin verilmişti.