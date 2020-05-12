65 yaş üstü vatandaşa pide götüren fırına ”Orası senin bölgen değil” deyip saldırdılar!

Üsküdar’da bir fırıncının 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini almasından dolayı dernek başkanı olduğu iddia edilen şahıs ile arasında ”Orası senin bölgen değil, sipariş götüremezsin” diye tartışma çıktı.

Tartışma sonrası tehditler savuran dernek başkanı 15 dakika sonra fırına bir grup ile sopalı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

”HEPİMİZ HASTANELİK OLDUK”

10 dakika sonra da 10 kişilik bir grubun, ellerinde sopalar ve bıçaklarla kendilerine saldırdığını anlatan Mehmet Çepni, şunları söyledi:

* Resmiyette Fırıncı Derneği diye gözüküp alt tarafında her türlü suça bulaşmış insanlarla dolu olan bir şey bu.

* Dün 65 yaş üstü amcamız pide ve su siparişi verdi. Ona gittik. Orada bir başka şirket yetkilisi olduğunu söyleyen şahıs fırınımıza gelip ”O bölgeye gidemezsiniz. O bölge bizim” diye söyledi. Bizi tehdit etti.

* Biz de iyilikle yola koymaya çalıştık. Tehditler yine devam etti. Aradan 10 dakika geçtikten sonra 10 tane sopalı bıçaklı adam fırını bastı. Beni, oğlumu, kardeşimi, kafamıza vurarak öldüresiye dövdüler.

* Benim kafamda 8, oğlumun kafasında 12 tane, biraderin kafasında ise 8 tane dikiş var. Hastanelik olduk. Polis ekipleri geldi olaya el attı.

* Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bu dernek adı altında geçinip terör estiren vatandaşın işine engel olmaya çalışan zihniyetin yok olmasını istiyorum. (İHA)