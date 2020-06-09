65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Gözler kabine toplantısında…

Corona virüsü sebebiyle alınan tedbirlerin birçoğu kademeli olarak iptal edilmiş durumda. Ancak, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hala devam ediyor. Bu yaş aralığındaki vatandaşlar sadece belirli gün ve saatlerde, yürüme mesafesi ile sınırlı olarak sokağa çıkabiliyor. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman son bulacak? Bugün yapılacak kabine toplantısında ne gibi kararlar alınacak? İşte ayrıntılar…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yaklaşık iki aydan fazla süredir sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar, yasağın ne zaman son bulacağını merak ediyor. Geçen hafta Perşembe günü yapılması planlanan kabine toplantısı ertelenmiş ve çıkması beklenen birçok karar çıkmamıştı. Bugün, corona virüsü sonrası ilk kez yüz yüze kabine toplantısı gerçekleştirilecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının ay sonuna kadar kontrollü şekilde iptal edilmesinin karar bağlanması bekleniyor.

CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ MASAYA YATIRILACAK

Ayrıca bugün 15.30'da başlaması beklenen kritik toplantıda, 1 Haziran'da hayata geçirilen normalleşme planı sonrası corona virüsü verileri de masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini de toplantıda dile getirecek. Verilerin durumuna göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve düğün sezonu gibi önemli kararların alınması bekleniyor.