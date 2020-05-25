65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Ramazan bayramını da kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağında geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar belirlenen günler ve saatlerde sokağa çıktı. Peki, bu hafta 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençler ve çocuklar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

0-14 yaş grubu hafta içinde, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkartıldı. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıktı.

Yeni hafta için 20 yaş olanların sokağa çıkma izni hakkında henüz bilgi verilmedi. Ancak uygulamanın aynı şekilde devam ettirilmesi bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar da 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabildiler. Gençler ve çocuklarda olduğu gibi, yaşlı vatandaşlarımız için de yeni hafta sokağa çıkma izninin ne zaman olacağı henüz belli değil.