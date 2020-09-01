65 yaş üstü yasakları neler? 65 yaş üstü kimselere kısıtlama uygulayan iller listesi…

Mart ayında Türkiye'de ilk kez görülen corona virüsü sonrasında özellikle 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlara birçok yasak uygulanmıştı. Uzun süre evde çıkmaları yasaklanan vatandaşlar, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte günün belirli saatlerinde sokağa çıkmaya başlamıştı. Ancak son günlerde artan corona virüsü vakalarıyla birlikte birçok il valiliği 65 yaş üstü yasaklarını yeniden gündeme aldı.

65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI HANGİ İLLERDE VAR?

İzmir, Çanakkale, Bolu, Tunceli, Kocaeli, Balıkesir, Niğde, Konya, Giresun, Kilis, Gümüşhane, Denizli, Tekirdağ, Çankırı ve Kars, Erzincan, Eskişehir, Mardin, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya, Bilecik, Karabük, ve Düzce’de 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar uygulanıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI NELER?

İzmir: 65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.

Kayseri: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını sadece sabah 10:00'dan, akşam 17:00'a kadar kullanabilmelerine 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla Pazar, AVM, Sosyete Pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına karar verildi.

Ankara: Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

Bursa: Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.