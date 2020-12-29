65 yaş üstü yasakları neler? Şehir içi ulaşım yasağı kimleri kapsıyor?

Uzmanların virüsten en fazla etkilenen yaş grubunda gösterdiği 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar saat 10.00 ile 13.00 arasında sokağa çıkabiliyor.

Virüsün yayılmasında etkili olduğu düşünülen 20 yaş altı kimseler ise 13.00 ile 16.00 saatleri arasında meskenlerini terk edebilir.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM YASAĞI

65 yaş ve üstündeki ile 20 yaş altındaki vatandaşlar, sokağa çıkma saatlerinde şehir içi ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs) kullanmaları yasaklandı.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası olarak 900 lira ceza kesiliyor. Ayrıca yasaklara uyamamanın tekrarlanması halinde adli işlem başlatılacağı da açıklandı.

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