65 yaş üstündeki vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Türkiye'de 21 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir süredir sadece Pazar günleri, belirli saatlerde ve yürüyüş mesafelerine uymaları şartı ile dışarıya çıkabiliyorlardı.

Alınan yeni kararlar sonrası 65 yaş üzeri vatandaşların her gün 10:00 ila 22:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri açıklanmıştı.

BANKALARA VE RESMİ DAİRELERE KOŞTULAR

Uzun bir aradan sonra ilk kez hafta içi sokağa çıkabilen vatandaşlar, işlerini halledebilmek için adeta dışarıya akın etti. Eskişehir'de de 65 yaş üstü vatandaşlar uzun süredir gidemedikleri bankalara ve resmi dairelerde işlerini halletmeye çalıştı.

65 yaş üstü vatandaşların en çok akın ettiği yerlerin başında ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Köprübaşı'ndaki Eskart Başvuru Merkezi hizmet binası oldu.

Toplu taşımalardan ücretsiz yararlanabilmeleri için 65 yaş üstü vatandaşların kullandığı ‘eskart' kartlarının vizesi dolan 65 yaş üstü vatandaşlar kartlarını vizeletebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

SOSYAL MESAFE SIFIR

Eskart Başvuru Merkezi, akşam saatlerinde getirilen yeni düzenleme ile hizmet vermeye başladı. Toplu taşımadan tekrardan ücretsiz yararlanmak isteyen ve vizeleri biten 65 yaş üstü vatandaşlar kartlarını vizeletme sırasında sosyal mesafe kuralına uymadı.

Metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlar sıranın kendilerine gelmesi sırasında kuyruktakilerle sohbet ederken, sosyal mesafe kuralını umursamadılar. Bazı vatandaşlar ise sosyal mesafeye kendilerinin dikkat etmeye çalıştığını ancak diğerlerinin dikkat etmediğini söylediler.

KUYRUKTA BEKLEDİLER

65 yaş üstü vatandaşların bir kısmının adresi de bankalar oldu. Uzun zamandır bankaya gidemediği için ödemelerini yapamamış olan 65 yaş üstü vatandaşlar bankalardaki işlerini halledebilmek için banka önlerinde de uzun kuyruk oluşturdu.

BURSA’DA DA BENZER BİR MANZARA VARDI

Bursa’da da 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz seyahat kartlarını vizeletmek için ise Şehreküstü Metro İstasyonunda bulunan BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BURULAŞ görevlileri ise uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş üstü vatandaşları sürekli sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takma konusunda uyardı.

Yaklaşık 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşların bazıları özgürlüklerine kavuştuklarını dile getirirken, bazıları ise verilen bu özgürlüğe herkesin kurallara uyarak dikkatli şekilde uymaları gerektiğini belirtti.