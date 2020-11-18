’65 yaş üstüne kısıtlama var’ diye memleketine giderken kazada öldü

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde dün akşam meydana geldi. İzmir’de yaşayan ve bir ilaçlama firmasının sahibi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki İhsan Öz, pandemiden dolayı 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine bu süreci memleketi Ordu’da geçirmek istedi.

Yalnız başına İzmir’den Ordu’ya gitmek üzere yola çıkan İhsan Öz, kullandığı minibüs ile kırmızı ışıkta bekleyen yabancı plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen İhsan Öz, yapılan müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. (İHA)