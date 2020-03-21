65 yaş üstüne tel örgülü corona virüsü önlemi!

Edirne Belediyesi, corona virüsüne karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Uzmanların corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yaptığı ‘Evde kal' çağrılarına rağmen Edirne'de özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren kentin trafiğe kapalı olması nedeniyle en yoğun bölgelerden biri olan Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelmeye devam ettiler.

BANKLAR SÖKÜLDÜ, OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Belediye ekipleri, 19 Mart Perşembe günü corona virüsü tedbirleri kapsamında Saraçlar Caddesi ve parklardaki bankları kaldırırken; vatandaşlar, cadde üzerinde rögar kapaklarının kapatılması amacıyla yapılan 4 köşeli oturma yerlerinde zaman geçirmeye devam etti. Bunun üzerine belediye ekipleri yeni bir tedbir yöntemi geliştirdi.

TEL ÖRGÜYLE KAPATILDI

65 yaş üstü vatandaşların Saraçlar Caddesi'nde en çok zaman geçirdikleri 4 köşeli oturma yerlerinin etrafını tel ile kapatan belediye ekipleri, vatandaşlara da evinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundular. Belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında Saraçlar Caddesi'ndeki yoğunluğun devam etmesi ise dikkat çekti.

“EDİRNE LÜTFEN EVİNDE KAL”

Edirne Belediyesi'nin corona virüsüne karşı gerçekleştirdiği tel örgü çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, 65 yaş üstü vatandaşların kentin bazı bölgelerinde dışarıda zaman geçirmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

* Biz bankları kaldırdık ama 4 kenarı olan bankları kaldıramadık.

* Çünkü onların altında rögar kapaklarımız var.

* Onlara da önlem alıp yaşlılarımızın oturmamalarını sağlıyoruz ve etrafını tellerle sarıyoruz.

* Halkımız 4-5 günden bugüne tedbirlere daha çok uymaya başladı.

* Saraçlar Caddesi'nde de yaşlı sayımız her geçen gün düşmeye devam ediyor.

Tanrıkulu, tüm Edirnelilere seslenerek; “Edirne lütfen evinde kal” sözlerine yer verdi.