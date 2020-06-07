65 yaş üzeri seyahat izni alma işlemleri! Seyahat izni nasıl alınır?

Ülkemizde başlayan normalleşme sürecinde 65 yaş üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üzeri kişiler, seyahat izni ile de memleketlerine gidebiliyor. 65 yaş üzeri seyahat izin belgesi E-Devlet sistemi üzerinden kolayca alınabiliyor. İşte 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ

65 yaş üstü kişiler memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin alabilecek.

SEYAHAT İZNİ NEREDEN ALINACAK?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü seyahat izinleriyle ilgili açıklamada bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

* 81 il valiliğine ‘65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar için Seyahat İzin Belgesi’ konulu genelge gönderilmiştir ve hemen ardından 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden Seyahat İzin Belgesi başvuru yapabilmesi için e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi buna uygun hale getirilmiştir.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ BAŞVURUSU E DEVLET



65 YAŞ SEYAHAT İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet ile alınabiliyor. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

Ayrıca 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, Alo 199 Vefa Destek Hattı'nı arayarak da seyahat izin belgesi alabiliyor.