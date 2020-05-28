65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni ne zaman?

Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 65 yaş üzeri kişilere yönelik uygulamalar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam yapılan Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam edecek.

65 YAŞ ÜZERİ YASAK DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

Ayrıca, işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında yaş sınırının 18’e çekildiğini açıkladı. Erdoğan: “20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba-Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.”