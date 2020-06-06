65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman saat kaçta? 65 yaş ve üstü yasağı sürüyor mu?

Virüsün en çok etkilediği 65 yaş üstü vatandaşların, yaklaşık iki aydır sokağa çıkmaları tüm yurt genelinde yasaklanmış durumda. 65 yaş üstü vatandaşlara, belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü vatandaşları 7 Haziran Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

YASAĞIN DURUMUNU SÜREÇ BELİRLEYECEK

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman son bulacağı açıklanmadı. Ancak, 1 Haziran'da birçok normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle birlikte, yakın zamanda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının da son bulması bekleniyor. Bilim Kurulu Üyesi olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü; 65 yaş üstü vatandaşların, sokağa çıkabilmelerinin 1 Haziran’da alınan kararların sonuçlarına bağlı olduğunu söyledi

Yani, 1 Haziran sonrası gelecek corona virüsü verilerinin incelenmesi sonrasında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmayacağı belli olacak.