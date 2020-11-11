65 yaş ve üstü vatandaşların hangi illerde sokağa çıkması yasaklandı?

Denizli Valiliği'nin açıklamasına göre, 65 yaş ve üstünden olan vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasından sokağa çıkması yasaklandı.

Denizli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “12.11.2020 tarihi itibariyle ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün saat 11.00-16.00 arasındaki saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilmiştir” denildi. (DHA)

DÜZCE VALİSİ: YASAKLAR İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

Düzce'de artan korona virüs salgını sonrasında Vali Atay önemli açıklamalarda bulundu. Düzcelilere çağrıda bulunan Atay, “Allah rızası için kurallara vatandaşlarımız uysun. Düzce'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama düşünüyoruz” dedi.

Düzce'de son günlerde artan korona virüs salgını sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay önemli açıklamalarda bulundu. Düzcelilere çağrıda bulunarak sözlerine başlayan Vali Atay, vatandaşların ellerinden geleni yaptıklarını son zamanlarda rehavet ve bana bir şey olmaz düşüncesi ile Düzce'de vak’a sayılarında artış olduğunu belirtti. Atay: “Benim buradan Düzcelilere çağrımdır. Allah rızası için bu pandemi sürecinde daha kötü günler görmemek için kurallara uyalım. Hepimiz maskemizi takalım. Mümkün olduğunca ihtiyaç olmadığı sürece kalabalık ortamlardan uzak duralım. Kalabalık bir yer olduğu zaman kalabalık bir ortam olduğu zaman lütfen girmeyelim. Ben Düzcelilerin bu konuda duyarlı olduklarını biliyorum. Şimdiye kadar ellerinden geleni yaptılar. Son zamanlarda biraz rehavet, biraz sanki bana bir şey olmaz tarzında yaklaşımlar ile maalesef Düzce'de birazcık artış var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu artışın önüne dikkatle, tedbirle, maske ile geçebiliriz. Mesafeye dikkat ederek geçebiliriz. Lütfen Düzceliler bu konuda bize yardımcı olsunlar” ifadelerini kullandı.

KISITLAMALAR YOLDA

İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan kısıtlamalar sonrasında Düzce'de de kısıtlama kararı için düşündüklerini belirten Vali Atay, “ Alınan kararlar sokağa çıkma yasağı değil, Sadece yaşlılarımızı korumak için alınan bir karar. Belli yaşın üzerindeki insanlarımızın korumak için belli saatlerde izin verildi. Bu alınan yasak değildir. Saat: 10.00 ila 16.00 arasında sadece yaşlı insanlarımız daha fazla kalabalığa maruz kalmasın diye alınan bir tedbir. Düzce'de de böyle bir şeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar ile konuşuyoruz. Biz karar vermeden arkadaşlarımız ile toplantılar yapıyoruz. Hem insanlara daha fazla fayda nasıl sağlarız hem de insanlara nasıl az zarar getiririz diye. Bu konulara dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

MANİSA'DA DA YASAKLANDI

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan korona virüs vakaları sonrası yeni kararlar aldı. Alınan kararlar arasında 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındığını ve kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını, suç teşkil eden davranışlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bugünden itibaren geçerli olacak yeni kararlar şöyle:

1-Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla; dar sokaklarda tezgâhların tek taraflı kurulmasına, tezgahlar arası en az 3 metre mesafenin sağlanmasına, ihtiyaç duyulan alanlarda, hizmet veren pazarcı sayısının azaltılarak pazar kurulan gün sayısının arttırılması konusunun ilgili idareler tarafından değerlendirilerek, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli kararların alınmasına,

2-Market, pazaryeri, manav vb. sebze meyve satılan tüm iş yerlerinde sebze ve meyvelere müşterilerin elle temasının engellenmesine, satıcı tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde ambalajlanarak ve/veya poşetlenerek müşterilere sunulmasına,

3-Zincir market önlerinde, özellikle kampanyalı ürün satış günlerinde oluşan yoğunlukta, maske ve mesafe kurallarına uyulmasının market yönetimlerince sağlanmasına ve bu konuda gerekli tebligatın market yönetimlerine yapılmasına,

4-Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak amacıyla maskelerini çıkarmalarını önlemek üzere, isimleri belirtilerek cadde-sokak (başlayış, bitiş noktaları ile), meydan vb. yerlerde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanması hususunda İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınmasına,

5-Artan vaka ve ölüm sayıları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla, her gün sadece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma serbestisi tanınmasına, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, bu karardan 65 yaş ve üstü kamu görevlileri ile her hangi bir işyerinde çalıştığını ve/veya işyeri sahibi olduğunu belgeleyenler ile tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin kırsal mahallelerle sınırlı olmak kaydıyla muaf tutulmasına, karar verilmiştir.”

Yapılan açıklamada ayrıca yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında da suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

İLÇEDE YASAKLANDI

Bilecik’in Söğüt ilçesinde alınan kararla 65 yaş üzeri vatandaşlar belirli saatlerde evden çıkabilecek.

Söğüt’te artan vaka ve ağır hasta sayıları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla 65 yaş üzeri vatandaşlar sadece saat 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kurallarına uymak şartı ile ikametlerinden çıkabilecekler.

Ayrıca ilçe pazarının her gün açık olması kararlaştırılırken, maske ve mesafe kurallarına uymayan tüm vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi. (İHA)

SON YASAK KAHRAMANMARAŞ'TAN

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde değişikliğin olduğu karara göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren istisnalar dışında, 10.00-16.00 saatleri arası serbest olmak üzere diğer saatlerde haneden çıkışları kısıtlandı. Kısıtlamada, kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulduğu belirtildi. (İHA)