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65 yaş ve üstü yasakları neler?

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar için bazı kısıtlamaların olacağını duyurdu.

Güncellenme: 10:46, 16/11/2020
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65 yaş ve üstü yasakları neler?

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre; 65 yaş ve üstünde olan vatandaşlar, il valilikleri tarafından alınacak karar sonrasında sadece saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

Ayrıca vatandaşların bu saatler içerisinde maske takmaları ve pazar yeri gibi kalabalık yerlere girmesi yasaklanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI HANGİ İLLERDE VAR?

Bursa, Kırklareli, Eskişehir, Bolu, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Çankırı, Denizli, Manisa, Kahramanmaraş, Bilecik, Kütahya, Uşak, Gaziantep, Isparta, İzmir, Mardin, Sakarya, Konya, Ağrı, Giresun, Kayseri, Tekirdağ, Nevşehir, Ordu, Hatay, Tunceli, Kilis, Edirne, Adana, Kırıkkale, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Amasya, Çanakkale, Ardahan, Aydın, Diyarbakır, Kocaeli, Elazığ, Kastamonu, Kırşehir, Çankırı, Siirt, Muş, Tunceli, Hakkari ve Sinop

YENİ HASTA SAYISI 3 BİN 223 OLDU

Sağlık Bakanlığı, corona verilerini açıkladı. Virüs nedeniyle bugün 89 kişi hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 3 bin 223 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kayıplarımız günlük 100’e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var” ifadelerini kullandı.

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