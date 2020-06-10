65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş ve üzeri hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

65 yaş ve üzeri için normalleşme adımları kapsamında son kararlar açıklandı. Her hafta sadece pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş üstü için yeni uygulama devreye girdi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “65 yaş üstü vatandaşlarımız her gün 10:00 ila 22:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.” açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.