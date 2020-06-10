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65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş ve üzeri hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

21 Mart’tan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kararlar açıklandı. Sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağını merakla bekleyen 65 yaş üstü kişiler internette yasak ile ilgili gelişmeleri araştırmaya başladı. İşte 65 yaş ve üzerinin aylardır eve kapanmasına neden olan yasağa dair son gelişmeler...

08:36 -
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65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş ve üzeri hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

65 yaş ve üzeri için normalleşme adımları kapsamında son kararlar açıklandı. Her hafta sadece pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş üstü için yeni uygulama devreye girdi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izni kaç gün?

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “65 yaş üstü vatandaşlarımız her gün 10:00 ila 22:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.” açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Cumhurbaşkanı pazar uygulama
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