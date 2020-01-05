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7 araç birbirine girdi! Kimsenin burnu bile kanamadı

Karaman’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Yaşanan kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

00:34 -
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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'ndeki Piri Reis Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, soğuk havanın yol açtığı gizli buzlanma nedeniyle üst geçitte seyreden araçlar kontrolü kaybederek birbirine girdi.

KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI

6 otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada kimsenin burnu bile kanamazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yaşanan zincirleme kazanın ardından trafik ekipleri köprülü kavşağın üst geçit kısmını iki yönden ulaşıma kapattı.

Araçların olay yerinden çekicilerle kaldırılmasının ardından Karaman Belediyesi ekipleri köprü üzerine buzlanmayı önleyen solüsyon döktü. İHA

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Son güncelleme: 00:37 05.01.2020
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