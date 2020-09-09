‘7 aydır gazeteci olduğumuzu ispatlamaya çalışıyoruz’

MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladıkları iddiasıyla yargılanan 8 gazeteciden biri olan Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik bugün görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

“CASUS DEĞİL GAZETECİYİZ”

“Biz tam 7 aydır casus değil de gazeteci olduğumuzu ispatlamaya çalışıyoruz.” Ferhat Çelik savunmasında şunları söyledi:

* Defaatle vurguladığımız gibi ne bu haberden ne istihbari bir suç oluşturulabilir ne de casusluk faaliyeti çıkar. Biz Yeni Yaşam gazetesi olarak bu haberi Yeni Çağ gazetesi ve T24 internet sitesinden derleyip kullandık.

* Yani iddia edildiği gibi bu haber ilk kez Yeni Yaşam gazetesinde çıkmadı. Haberin içinde zaten hangi kaynaklardan temin edildiği açıkça yazılıyor.

* Kaldı ki internet yoluyla ya da başka bir şekilde kamuoyuna açıklanan bir bilginin daha sonra yazılı basında yer alması özel bir suç oluşturamaz.

SAVCILIK DİĞERLERİNİ ES GEÇİYOR

* Yayıncılıkta oldukça sıradan kabul edebileceğimiz bir faaliyettir bu. Senin ulaşamadığın bilgilere başka gazeteciler ulaşabilir, sen de gündemden geri kalmamak adına kaynak göstererek bu haberlere sayfanda veya internet sitende yer verebilirsin.

* Savcılık bizden önceki yayın organlarını es geçip doğrudan Yeni Yaşam gazetesinin ‘ifşa' suçunu işlediğini ileri sürüyor. Tabi ki bizim yaptığımız gibi diğer yayın organlarının yaptığı gazeteciliktir.

YENİ YAŞAM ÇALIŞANI KORONA KARANTİNASINDA

Yeni Yaşam gazetesi yöneticilerinden Aydın Keser’in avukatı, müvekkilinin corona testinin pozitif çıkan biriyle temas ettiği için karantinada olduğunu belirtti.

“MUHTARLA DURUMUM AYNI O TANIK BEN İSE SANIK”

Davanın bir diğer sanığı Eren Ekinci de Manisa'dan SEGBİS yöntemiyle bağlanarak savunma yaptı. OdaTV muhabiri Hülya Kılınç dışında kimseyi tanımadığını anlatan Ekinci, şunları kaydetti:

* Suç işleme gibi bir düşüncem kesinlikle yoktur. Böyle bir düşüncem olsa fotoğrafları Whatsapp üzerinden değil, başka bir yolla gönderirdim.

* O gün belediye başkanı ve milletvekilimiz ile cenazeye katıldık. Herkesin gözü önünde çektim, gizli çekim yapmadım.

* Görevim gereği gazeteciler fotoğraf, video ister. Ben de gönderirim kullanmak isterlerse değerlendirirler. OdaTV ile hiçbir bağlantım yoktur. Tanık muhtar ile aynı konumdayım. O tanık ama ben sanığım, beraatimi talep ediliyorum.