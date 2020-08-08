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7 corona vakası görüldü! 578 kişi karantinaya alındı

Karabük’ün Yenice ilçesinde birden fazla corona virüsü vakası tespit edilen 578 nüfuslu Yamaç köyü karantina altına alındı. Yenice ilçesinde Kurban Bayramı'ndan itibaren karantina altına alınan köy sayısı ikiye yükseldi.

20:53 -
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7 corona vakası görüldü! 578 kişi karantinaya alındı

İlçeye bağlı Yamaç köyünde 7 kişide corona virüsü vakası tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu birden fazla pozitif vaka tespit edildiğinden ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğundan dolayı 578 kişinin bulunduğu köyün tamamı 14 gün karantina altına alındı. Jandarma ekipleri şerit çekerek araçların köye giriş-çıkışlarını kapattı.

Konu ile ilgili Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakaların olması ve temaslı sayısının fazlalığı sebebiyle bahsi geçen temaslıların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından ötürü toplum sağlığının korunması amacıyla 08.08.2020 tarihi itibariyle 22.08.2020 tarihi saat 24.00’e kadar 14 gün süre ile köye giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina alınmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Yenice ilçesinde Kurban Bayramı’ndan itibaren karantina altına alınan köy sayısı ikiye yükseldi. İHA

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