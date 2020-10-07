7 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar…

Şans Topu’nun 10. çekilişi Milli Piyango’nun şans merkezinde gerçekleştirildi. Şans Topu’nun yenilenen sistemine göre, 34 rakam arasından 5 ve 14 rakam arasından da 1 rakam belirlenerek oynanıyor. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edilmesi halinde ikramiye kazanılabiliyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU

Şans Topu’nun 7 Ekim 2020 tarihli 10. çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 505 bin 709 TL olarak belirlendi. Şans Topu sonuçları ise şu şekilde; 1-6-13-22-23 + 6.

ŞANS TOPU'NDA SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango’nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.