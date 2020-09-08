7 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 6 bilen yine çıkmadı

Büyük ikramiye, 90 numaranın içinden çekilen şanslı 6 numarayı bilen kişinin olacak. Ancak bu haftaki çekilişte de 6 bilen çıkmazken, 5 bilen bir kişi toplam 315 bin 58 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Çılgın Sayısal Loto'nun 16. çekilişi sonrası oluşan şanslı numarala şöyle; 30-35-57-71-73-77 joker 24





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLERDE ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek. Sayısal Loto çekilişi günleri; pazartesi, çarşamba ve cumartesi olarak belirlendi.