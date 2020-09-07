7 Eylül On Numara sonuçları açıklandı! İşte On Numara’da haftanın şanslı rakamları…

Milli Piyango’nun bu akşam şans merkezinde ve noter huzurunda düzenlediği On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı 296 bin 112 TL olarak belirlendi. Yenilenen On Numara oyununda 80 rakam arasından 10 rakam seçiliyor ve belirlenen 22 rakam arasından 10 bilenler büyük ödülü kazanabiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 6. çekilişi bu akşam düzenlendi. On Numara’da şanslı rakamlar şu şekilde; 1-5-10-19-20-26-29-36-39-42-55-59-61-64-65-68-71-72-74-77-78-80

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango’nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.