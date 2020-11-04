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7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasından örgütün, "İzdivaç İmamı", sözde "Alevi yapılanması Üsküdar imamı" ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet içerisinde mahrem imamlık yapan isimlerin bulunduğu belirtildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 12:17, 04/11/2020
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Operasyonla sonuçlanan süreç daha önce örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan itirafçıların verdiği bilgiyle başladı.

Elde edilen bilgileri değerlendiren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında ihraç edilen kamu personelleri ile örgüt içi evlilikten sorumlu izdivaç sorumlusu, Alevi yapılanmasının İstanbul imamı, Büyük Bölge Talebe Mesullüğü, TSK ve Emniyet içerisinde mahrem imamlık yapan şüphelilerin de bulunduğu bazı şüphelileri belirledi.

SARIYER ABLASI, BALGAT İMAMI…

Çalışmaların arıdından İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskında, örgütün sözde Sarıyer abla yapılanması sorumlusu Şenay Fatma U., sözde İstanbul Alevi yapılanması imamı Haydar U. sözde Ankara Balgat eyalet imamı Avukat İsmail B.'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Avukat Emniyet FETÖ gözaltı istanbul operasyon Sarıyer TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Üsküdar
Yayınlanma Tarihi:12:14,
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