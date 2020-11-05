7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 10 ay süren teknik takibi sonucu 7 ayrı ilde yapılan eş zamanlı sahte bahis operasyonunda 48 kişi yakalanırken, kimliği belirlenen 4 kişinin ise arandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan E.Y. adlı şahıs, sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte iddia kuponu yöntemiyle dolandırıldığını belirterek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunan kişilerin hesaplarını takibe alındı.

10 AY SÜREN TEKNİK TAKİP SONUÇ VERDİ

Yaklaşık 10 ay süren takip ve incelemede şüphelilerin, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

AVUKAT KİMLİĞİ İLE HAKSIZ KAZANÇ

Sahte Bahis Şebekesi elemanların mağdur olan şahıslardan kazanılan tutarın alınabilmesi için vergi, yurt dışı bloke kaldırma v.b. bahanelerle tekrar para talep ettikleri de ortaya çıktı.

Mağdurların dolandırıldığını anladıklarında iletişimi kesmek istediklerinde ise şebeke elemanlarının daha önce izinsiz olarak ele geçirdikleri Mersin Barosuna kayıtlı Avukat T. D. K.'ye ait Avukat kimlik fotoğrafını göndererek kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte olarak hazırladıkları belgeyi gösterdikleri belirlendi.

Şebekenin mağdur vatandaşları para yatırmadıkları takdirde haklarında Kara Para aklamaktan dava açılacağı şeklinde tehdit ettikleri, bu suretle dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirildiği, birçok kişinin de bu şekilde dolandırıldığın saptandı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan teknik takip işlemlerinin sonuçlanmasıyla delilleri toplayan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli İstanbul, Kayseri, Ordu, Konya, Manisa ve Tunceli'de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Hareket Polislerinin de katıldığı nefes kesen operasyonlarda, 48 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte iddaa kuponu basımında kullanılan yazıcı, izinsiz kullanıldığı tespit edilen drone ve çok sayıda dolar ve para ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, mali profilleri ile orantısız şekilde para transfer işlemleri gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Operasyon kapsamında sahte bahis şebekesi içinde yer aldıkları ve kimlikleri belirlenen 4 zanlının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği ifade edildi.