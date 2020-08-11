7 işçinin coronadan öldüğü iddia edilmişti! Vestel’den açıklama…

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Vestel fabrikasında yedi işçinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği ve vaka sayılarında artış olduğu iddia edilmişti. Manisa Kadın Meclisi üyeleri de dün Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasının önünde basın açıklaması yapmıştı.

Fabrika çalışanları corona virüsünden hayatını kaybeden yedi kişiden beşinin ismini açıkladı: Ali Yılmaz, Taner Arı, Özkan Kocaağaoğlu, Mehmet Demir, Ömer Tatlıkalıp.

İddiaların basına yansıması üzerine Vestel şu açıklamayı yaptı: Üzülerek belirtmek isteriz ki, Vestel Şirketler Grubu'nun iki değerli üyesi, dünya çapında bir salgın haline gelen Covid-19 kapsamında vefat etmiştir. 17 bin kişilik çalışan kadromuzla 9 ayrı fabrikamızda Covid-19 tanısı yüzde 2 civarındadır. Bu kişilerin tedavileri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında devam etmekte, tedavi süreçleri tarafımızca yakından takip edilmektedir. Bu asılsız iddiaları paylaşan kişi ve kurumlara karşı sahip olduğumuz hukuki hakları koruyacağız.

Açıklamada Vestel fabrikalarında alınan önlemler de şöye anlatıldı.

– Vardiya saatlerini düzenleyerek, vardiyalardaki çalışan sayısı azaltılmıştır.

– Girişlerde ateş ölçümü yapılmaktadır. Giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe ve hijyen kuralları çok sıkı şekilde uygulanmaktadır.

– Tüm tesiste üretim alanları, soyunma odaları, ofis, mutfak ve ortak alanlar düzenli dezenfektasyon işlemiyle güvenli çalışma ortamları yaratılmış, ve bu uygulamamız belli periyodlar halinde devam etmektedir.

– Tüm personele maske ve siperlik dağıtılmaktadır. Temassız el hijyen üniteleri kolayca ulaşılabilir şekilde fabrikanın birçok noktasında yer almaktadır.

– Yemekhanelerde çok daha maliyetli olmasına rağmen teması azaltmak ve güvenli bir alan oluşturmak için çorba-ana yemek-tatlı-yoğurt/meyve/soğuk içecekten oluşan sıcak kumanya dağıtımına başlanmıştır.

ORTAK ALANLARDA DRONE’LU DENETİM

– Molalarda fabrika içindeki dinlenme alanlarında çay servisi devam etmekte olup, dışarıdaki dinlenme alanlarında teması azaltmak için şişede su/maden suyu/soğuk meşrubat ikramı yapılmaktadır. Ayrıca ana yemeklerin yanı sıra gün boyu poğaça/kek ikramı yapılmaktadır.

– Sosyal ve ortak alanlarda drone'lar ile denetimler yapılmaktadır.

– Tek oturma düzenine geçişin sağlanması için ek araçlarla servis sayımızı artırarak temasın önüne geçtik. Tüm servisler yüzde 50 kapasiteyle çalışmaktadır. Servisler KVKK düzenlemesine uygun olarak kameralar ile izlenmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURMADIK

– Mart ayından buyana tüm çalışanlar haklarını eksiksiz olarak almaktadır. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğine başvurulmayıp, risk grubunda olup evde olan 2000 çalışanımızın maaş-sigorta ve prim ödemeleri eksiksiz gerçekleştirilmektedir.

– Beyaz yakalı çalışanlar halen yüzde 50 kapasite ile evden çalışma uygulamasına devam etmektedir.

– Semptom gösteren bir personelimiz olduğunda gerekli önemler dâhilinde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilip, temas kurdukları karantinaya alınmaktadır.