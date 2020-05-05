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7 kişi kumar oynamak için ev kiraladı!

Kars'ta 7 kişi kiraladıkları evde kumar oynarken suçüstü yakalandı.

10:52 -
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7 kişi kumar oynamak için ev kiraladı!

Kars Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sukapı Mahallesi’nde müstakil bir evin S.M. tarafından kumar oynatmak maksatlı kiralandığını tespit etti.

Ekipler tarafından eve yapılan baskında 7 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli tahkikat başlatıldı.

22 BİN 575 TL CEZA

Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına da uymayan 7 kişiye toplam 22 bin 575 TL idari para cezası kesildi. (İHA)

Emniyet Kars para Polis
Son güncelleme: 11:03 05.05.2020
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