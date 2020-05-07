7 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da 5. devir olacak mı?

Milli Piyango’nun bu akşamki Süper Loto çekilişi saat 21.15’te yapılacak. Bilet alarak çekiliş sonuçlarını bekleyenler büyük ödülün miktarını da heyecanla bekliyor. Süper Loto geçtiğimiz haftalardaki çekilişlerde 6 şanslı rakamı bilen çıkmamış ve 4. kez devretmişti. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıklandığı andan itibaren sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 7 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve büyük ikramiye tutarı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 655. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Noter huzurunda düzenlenen Süper Loto çekilişinin sonuçları ise saat 21.30 sıralarında belli olacak. Sonuçlar açıklandığı anda sayfamızdan takip edebilirsiniz.

BÜYÜK İKRAMİYE ARTIYOR

Süper Loto’da büyük ikramiye geçtiğimiz haftalarda yaşanan 4. devir ile 6 milyon 901 bin lira seviyelerine çıktı. Bu rakamın bu akşamki çekilişte 9 milyon lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.