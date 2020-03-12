‘7 saat uyuyun, yüzünüze dokunmayın, tokalaşmayın’

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, yayımladığı bir video ile Corona virüsü salgınına karşı alınabilecek önlemleri anlattı. Paniğe gerek olmadığın söyleyen Öz, basit önlemlerle virüsten korunulabileceğini söyledi. Çoğu vakanın şiddetli olmadığını söyleyen Mehmet Öz, “En yüksek risk altında olanlar yaşlı insanlar. Astım, diyabet, kalp hastalığı gibi kron ik rahatsızlığı olanlar da ciddi bir enfeksiyon geliştirme riski altında” diye konuştu.

EGZERSİZİ UNUTMAYIN

Doktor Mehmet Öz, virüs önlemlerini ise şöyle sıraladı: “Yeterli uyku, düzenli egzersiz, soluduğunuz havayı nemlendirin, el sıkışmayın, yüzünüze dokunmayın. 7 saat gece uykusu, bağışıklık sistemini desteklemesi için meditasyon, gün aşırı düzenli yarım saatlik periyotlarla egzersiz.”

Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyardığı bağışıklık sisteminin kuvvetlendirme ile ilgili Öz, grip aşısı olmak, D3 vitamini almak ve sebze, meyve tüketimi önerdi.