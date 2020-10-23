70 yaşında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda E.Ş., A.Y., İ.B., R.E. ve H.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ş.'nin evinde 420 gram esrar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin ev ve araçlarında ise 1 kilo 100 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, bir miktar kokain, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 mermi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş.'nin yürümekte zorluk çektiği görüldü. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Dünyada 585 bin, Türkiye'de 347 kişi uyuşturucudan öldü

İlginizi Çekebilir Peruk altında uyuşturucu servisi