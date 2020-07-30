700 yıllık kervansarayda skandal… ‘Korsan’ restorasyona suç duyurusu

Afyonkarahisar’da, Germiyanoğlu Süleyman Bey zamanında yapılan 700 yıllık tarihe sahip olan Eğret Kervansarayı’nda skandal… Kervansarayın giriş bölümünde yer alan merdivenlerin bulunduğu alanda zaman içerisinde yaşanan tahribatı fark eden Anıtkaya Köyü Muhtarı Metin İdis, tarihi eser niteliği taşıyan ve koruma altına alınan yapıda, izinsiz tadilat yaptırdı. Merdivenler granit mermerle kaplanıp, yığma olan taş duvar bölümü ise kum ve çimentoyla sıvandı. Tarihi dokuya verilen zararın ortaya çıkmasının ardından hukuki süreç başlatıldı.

SUÇ DUYURUSU

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, gerekli incelemelerin tamamlandığını ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu Vali Gökmen Çiçek’in de olayın bizzat takipçisi olduğunu söyledi. Tanır şunları söyledi:

* Haberin çıkmasının ardından Vali Gökmen Çiçek talimat verdiler. Sayın valimizin talimatı üzerine hemen önce uzmanlarımızı gönderdik, ardından da bizzat kervansaraya giderek yerinde inceledim. Yapılan incelemelerin ardından uzmanlarımızın raporları da hazırlandı.

* Biz, kültür varlığı olarak mülkiyeti Vakıflara da ait olduğu için Vakıflar Kütahya Bölge Müdürlüğümüzü bilgilendirdik. Bu konu hukuksal bir süreç olduğu için Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulunduk.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Tanır, kervansarayla ilgili izlenecek yolu anlattı:

* Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uzmanlarımız da incelemelerini tamamladı. Biz yaşanan olayla ilgili Koruma Kurulu’na, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ve Cumhuriyet Savcılığı’na yazımızı yazdık.

* Bundan sonraki süreçte, burayla ilgili yasaya aykırı bir hüküm çıktığı zaman Vakıflar Bölge Müdürlüğü kervansarayın projeye uygun yapılabilmesi için plana aykırı yapılan alanlarla ilgili yeni proje hazırlayacak.

* Hazırladığı projeye göre de uygun olarak restorasyonunu yapacak. Koruma Bölge Kurulu da uygunluk kararı verecek.

* Kervansarayın ilk yapısına uygun olarak yapılıp yapılmadığının uygunluk kararı verildikten sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılacak.

Öte yandan tadilatı yaptırdığı söyleyen köy muhtarı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. (DHA)