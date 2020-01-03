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708 yıllık hançer ele geçirildi

Diyarbakır'da 1312 yılına ait olduğu saptanan hançerin üzerinde, Osmanlıca “Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme” yazdığı belirlendi

15:21 -
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Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 1312 yılına ait olduğu düşünülen ve üzerinde, “Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme” yazısı bulunan hançer ile kını ele geçirildi.

Ele geçirilen hançerin üzerinde “Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme” yazısı dikkat çekti. Foto: DHA

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında 1 Ocak Çarşamba günü Diyarbakır-Şanlıurfa istikametinde seyir halinde bulunan bir aracın yol kontrol noktasına yaklaştığı esnada araç sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracın durdurulduğu belirtildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen hançerin Diyarbakır Müzesine teslim edildiği bildirildi. Foto: DHA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu aracın dış kontrolünde aracın sol arka camından bakıldığında dışarıdan gözükebilecek şekilde bulunan sürücü koltuğunun arka cep kısmına sokulmuş, sadece kabza kısmı gözüken metal bir cismin görülmesi üzerine araç sürücüsü M.Ş. isimli şahıs araçtan indirilmiştir. Şahsın aracında yapılan kontrolde sürücü koltuğunun arka cep kısmına gizlenmiş üzerinde Osmanlıca yazıların olduğu hançer ve kını ele geçirilmiştir. Ele geçirilen hançer ve kını Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne götürülmüş, bilirkişi personel tarafından yapılan incelemede tarihi eserlerin 1312 yılına ait olduğu, hançerin 54 santimetre uzunluğunda ve üzerinde Osmanlıca ‘Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme’ yazısının olduğu tespit edilmiştir.” (İHA)

Çarşamba Diyarbakır Dünya Şanlıurfa
Son güncelleme: 15:41 03.01.2020
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