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72 saatte 5 düğüne gitti, şimdi hastanede yatıyor

Artan vaka sayıları ve can kayıplarına rağmen toplumun bir kesiminin salgının ciddiyetini kavrayamadığı, Kayseri'de yaşanan çarpıcı bir örnekle bir kez daha gözler önüne serildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 65 yaş ve üzerine getirdiği düğün, cenaze, nişan gibi toplu organizasyonlara katılma yasağına rağmen kentte Covid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki kadının 72 saatte 5 düğüne gittiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
14:48 -
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72 saatte 5 düğüne gitti, şimdi hastanede yatıyor

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Kayseri’de gerçekleştirilen kapsamlı corona virüsü denetimine Vali Şehmus Günaydın da katıldı.

Vali Günaydın, denetim öncesi yaptığı açıklamada gün boyu denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Günaydın, şöyle konuştu:

* Amacımız farkındalık yaratmak; ama buna rağmen sahada hâlâ mesafe ve maske konusunda ciddi eksiklerimiz olduğunu görüyoruz.

* Özellikle düğün gibi organizasyonlar ve pazarlarda kurallara riayet edilmediği konusunda tespitlerimiz var.

* Net söylüyorum eğer biz tedbirlere uyarsak daha büyük kısıtlamalar gelmez.

* Daha büyük kısıtlamaların gelmemesi için mevcut kurallara uymamız yeterli. Hassasiyet göstermezsek, zafiyet gösterirsek o zaman düğünlerde olduğu gibi diğer olayları da kısıtlayabiliriz.

* Düğünlerdeki vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri aldık; ama biz tedbirleri sıklaştırdıkça vatandaş civar vilayetlere gidip düğün yaptı. Onlar da tedbir alınca maalesef kaçak düğünler yapıldı.

* Düğün sahipleri, jandarma ve polis merkezine gidip izin almadan kaçak düğün yapıyor.

FOTO: DHA / İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Kayseri'de gerçekleştirilen kapsamlı corona virüsü denetimine Vali Şehmus Günaydın da katıldı.

72 SAATTE 5 DÜĞÜNE GİTTİ

Daha sonra denetimler sırasında nişan ve düğün malzemeleri satan esnaf ile sohbet eden Günaydın, şunları söyledi:

* Düğünlerin kapatılmasının, yasaklanmasının sebebi kurallara uyulmamasıdır. 1 Temmuz'da düğünleri serbest bırakmadık mı, şimdi neden yasakladık? Kurallara uyulmadığı içindir. Başhekimimizin net söylediği, 80 yaşında teyze hâlâ hastanede Covid-19'dan yatıyor.

* Teyzeye ‘Son 72 saatte nereye gittin’ diye soruyorlar. O da ‘5 tane düğüne gittim’ demiş. Şimdi bu düğünlerin yasaklanmasının nedeni kim? Kurallara uymayanlardır. Kuralların hepsini kenara bırakıp, tedbirlere uymazsanız, vaka sayısı artacak, tekrar kısıtlamalar gelecek. (DHA)

Corona düğün İçişleri Bakanlığı Kayseri Polis
Son güncelleme: 15:01 04.09.2020
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