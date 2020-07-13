72 yıl önce ölen adamın mezarını talan ettiler

Altın bulmak için kaçak kazı yapan definecilerin verdiği zararlara bir yenisi daha eklendi. Akılalmaz olay Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana geldi.

72 yıl önce hayatını kaybeden ve Ahmetpaşa Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedilen Yusuf Bilgiç’in kabrinin yaklaşık 1.5 metre kazıldığını görenler şoke oldu.

Ahmetpaşa Mahallesi Muhtarı Ünal Arslan, “Gerekçeleri nedir bilemiyoruz ama aklımıza ilk gelen define arayışı… Kazarken hiç mi vicdanları sızlamadı?” dedi. Soruşturmayı yürüten jandarma yetkililerinin görüşü de mezarlığa zarar verenlerin defineci olduğu yönde. (İHA)