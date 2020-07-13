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72 yıl önce ölen adamın mezarını talan ettiler

Tekirdağ'da defineci terörü! 1948 yılında hayatını kaybeden Yusuf Bilgiç'in mezarını 'altın var' diye kazan defineciler, merhumun kabrini talan etti.

Sozcu.com.tr
08:34 -
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Altın bulmak için kaçak kazı yapan definecilerin verdiği zararlara bir yenisi daha eklendi. Akılalmaz olay Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana geldi.

İhbar üzerine mezarlığa giden jandarma, kabre zarar verenleri yakalamak için çalışma başlattı. (FOTO: İHA)

72 yıl önce hayatını kaybeden ve Ahmetpaşa Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedilen Yusuf Bilgiç’in kabrinin yaklaşık 1.5 metre kazıldığını görenler şoke oldu.

1948 yılında toprağa verilen vatandaşın tahrip edilen mezarını görenleri dehşete düştü. (FOTO: İHA)

Ahmetpaşa Mahallesi Muhtarı Ünal Arslan, “Gerekçeleri nedir bilemiyoruz ama aklımıza ilk gelen define arayışı… Kazarken hiç mi vicdanları sızlamadı?” dedi. Soruşturmayı yürüten jandarma yetkililerinin görüşü de mezarlığa zarar verenlerin defineci olduğu yönde. (İHA)

Altın define Tekirdağ
Son güncelleme: 08:59 13.07.2020
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