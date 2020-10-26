73 milyonla ortadan kaybolmuştu: “Ben iş yerimi alın terimle açtım”

Antalya'da çok sayıda kişi, Tuğrul E.'nin 2016 yılında açtığı galeriden lüks otomobil satın aldı. Paralarını ödedikleri otomobilleri teslim alamayan vatandaşlar, geçtiğimiz Şubat ayında sabah erken saatlerde galeriye gitti. Tuğrul E.'ye ulaşamayan vatandaşlar da dolandırıldıklarını iddia ederek şikayette bulundu.

ORTAĞI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaklaşık 73 milyon TL olduğu belirlenen dolandırıcılık olayıyla ilgili Kadir D. de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, ortağı olan Tuğrul E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğrul E. ise kimseye bir açıklama yapmadan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Daha sonra Türkiye'ye dönen Tuğrul E., 15 Haziran günü, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan tutuklu yargılanan Tuğrul E., Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mahkemede Tuğrul E.'ye, 10 ayrı dolandırıcılık suçundan sorumlu tutulduğu ifade edildi.

İŞ YERİM KURŞUNLANIP YAĞMALANDI

İş yerini 2016 yılında açtığını belirten Tuğrul E. savunmasında şunları söyledi:

* Ben iş yerimi tek başıma açtım, alın terimle açtım. Çok çalıştım ve iş yerimi bir yerlere taşımak için çabaladım. Son dönemlerde işlerim maalesef kötü gitti.

* Ben 2020 yılı içerisinde 1-7 Şubat tarihleri arasında toplamda 6 milyon TL borç ödedim. 7 Şubat tarihinde 420 bin TL olan bir çekimi ödeyemedim. İş yerim kurşunlandı ve yağmalandı.

* Can güvenliğim olmadığı için yurt dışına gittim. Pandemi nedeniyle de dönüşüm gecikti. Yurda giriş yaptığım zaman da tutuklandım.

* Alacaklı olduğunu iddia eden birçok kişinin parasını ödedim. Borçlu olduğum kişilere de borcumu ödeyecektim.

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının ardından duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.