73 yaşındaki hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıktı

Denizli'de ağrıları nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği'ne başvuran 73 yaşındaki Halil Kul'un mesanesinden 2 kilo taş çıktı. Dev boyuttaki taşlar ameliyatı yapan hekimleri bile şaşırttı. Hastanın 16 yıl önce kanser nedeniyle ameliyat edildiği, mesanesinin alınarak bağırsağından yeni mesane yapıldığı belirtildi.

MESLEK HAYATIMDA BU BOYUTTA TAŞ GÖRMEDİM

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, “18 yıllık meslek hayatımda bu boyutta taş çıkarmadım” diye konuştu. Meslek hayatı boyunca gördüğü en büyük böbrek ve mesane taşlarına tanık olduğunu söyleyen Zümrütbaş; “Daha önce bir ameliyat geçrimiş. Bu tür ameliyatlarda hasta bir süre idrar kaçırabiliyor. Hastamız da idrar kaçırmanın devam etmesi nedeni ile sürekli sonda kullanmaya başlamış ve takipleri de düzenli olmadığı için uzun süre ihmal edilmiş” ifadelerini kullandı.

SALGILARIN ETKİSİ İLE TAŞ ÇOK BÜYÜMÜŞ

Zümrütbaş bağırsaktan yapılan mesanelerin zamanla genişlediğini belirterek; “Hastamızda bağırsak salgılarının da etkisi ile zamanla taşlar çok büyümüş ve mesanenin şeklini almış. Ameliyatta yaptığımız kesi taşı çıkarmaya neredeyse yetmeyecekti. Taşı çıkarmakta oldukça zorlandık fakat başarılı bir operasyon oldu. Hastamız tamamen iyileştikten sonra yapay idrar tutma cihazı takarak idrar kaçırmasına çözüm sağlamaya çalışacağız” dedi.