73 yaşındaki uyuşturucu satıcısı oksijene tüpüne bağlı yakalandı

Geçtiğimiz günlerde polisi arayan bir kişi Kağıthane, Yeşilce Mahallesi, Sultan Selim Caddesi üzerinde Andelip Sokak üzerinde metruk binada uyuşturucu madde satıldığını söyledi.

Kağıthane Asayiş Büro ekipleri bu bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından, metal atölyelerinin üzerinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş yapıya operasyon düzenledi.

Adrese giren ekipler, oksijen tüpüne bağlı halde yatan 73 yaşındaki Ahmet B., ile karşılaştı. Karşılaştıkları durum karşısında şaşıran polisler, kimlik bilgilerini inceleyince yaşlı adamın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan arandığını tespit etti. Bunun üzerine yapılan aramalarda 70 gram Skunk (Hibrit esrar) ve 16 gram toz esrar ve bir miktar para ele geçirildi.

EVDEN SATIŞ

Polis ekipleri yaşlı şüphelinin uyuşturucuyu evde depoladığını ve satışını da yine evden yaptığını belirledi. Şüpheliye uyuşturucuyu temin eden Aykutcan G. ve Mert A. isimli 2 şüpheli de polisin eve attığı pusu sonrası yakalandı.

Üzerlerinde uyuşturucu bulunan şüphelilerden yola çıkan ekipler aynı mahalledeki farklı bir adrese de baskın düzenledi. Serap Ö.'ye ait adreste yapılan aramalarda yaklaşık 200 gram esrar, 22 gram metamfetamin ve bir miktarda farklı türde uyuşturucu ile 2 tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Serap Ö. evde gözaltına alındı.

3'Ü EMNİYETE BİRİ HASTANEYE

Yakalanan Aykutcan G., Mert A. ve Serap Ö. emniyete götürülürken, 73 yaşında Ahmet B. isimli uyuşturucu satıcısı da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelinin işlemlerinin hastanede yapıldığı öğrenildi.

BİRİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 3 şüpheliden Serap Ö. tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında “Adli Kontrol” hükmü uygulandığı öğrenildi. Hastanede tedavisi süren Ahmet B.’nin ise daha önce 2 kez uyuşturucu satışından gözaltına alındığı öğrenildi.

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